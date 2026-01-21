Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses | Infoeme
 - 21 de Enero de 2026 | 16:07

Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

Los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi presentaron un proyecto para prohibir la circulación de motos, cuatriciclos y UTV en las playas bonaerenses.

En medio de otro verano con decenas de accidentes y la vida de un niño que mantiene en vilo a la sociedad, senadores del bloque Unión y Libertad presentaron un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir la circulación de motos, cuatriciclos y UTV en las playas bonaerenses.

La iniciativa firmada por los “libertarios dialoguistas” Sergio Vargas y Carlos Kikuchi establece un marco normativo para impedir la circulación de vehículos motorizados en médanos y otras zonas de uso recreativo, restringiendo su uso exclusivamente a situaciones de emergencia, tareas de seguridad o prestación de servicios públicos.

“El proyecto surge frente al creciente riesgo que implica la circulación de autos, motos y cuatriciclos en zonas de uso recreativo, donde conviven peatones, niños y actividades turísticas, generando situaciones de peligro permanente y antecedentes de siniestros evitables”, remarcaron los legisladores.

Además de prevenir los riesgos de accidentes viales, el proyecto pone el foco sobre el impacto negativo en el ecosistema costero que provoca el tránsito vehicular sobre los médanos. Al respecto, remarcaron que el excesivo tránsito acelera la erosión, daña la flora y fauna nativa y compromete el equilibrio natural que protege a la costa frente a eventos climáticos extremos.

La iniciativa se da después del fuerte accidente que involucró a Bastián Jerez, el pequeño que está internado en Mar del Plata tras el accidente en los médanos de Pinamar. Pero también hubo otros incidentes graves como el del joven de 27 años que sufrió heridas el pasado fin de semana en Villa Gesell tras volcar con un cuatriciclo en una zona de médanos.

Fuente: Agencia DIB

