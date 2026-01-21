Golf: Springer se subió al podio en Necochea

El el Necochea Golf Club recibió la trigésimo quinta edición del Torneo Putter de Oro Junior y fue con la presencia de una de las representantes juveniles del Club Estudiantes que completó una destacada actuación.

Uma Springer se presentó en una competencia que reunió a representantes de toda la región y marca el inicio de la temporada para los golfistas infanto-juveniles.

La olavarriense se coronó campeona en la Categoría Menores de 15 años con 69 golpes (-2) en Neto y fue tercera en Gross.

La “albinegra” tuvo una destacada doble jornada y el domingo reafirmó su gran momento para cerrar el torneo con dos podios.

Fuente: prensa CAE