Miércoles 21 de Enero 2026
Olavarrienses en Liga Argentina: Merchant aportó y Viedma ganó

Deportivo Viedma cerró su gira con victoria en la noche del pasado martes y fue con una buena actuación de Jeffrey Merchant.

En su último partido en Santa Fe, Deportivo Viedma logró su primera victoria del año ante Deportivo Norte.

Deportivo Viedma venció 74 a 68 a Deportivo Norte en Amstrong y tras dos derrotas seguidas volvió a festejar en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet nacional.

En un partido donde reinó la paridad durante los tres primeros parciales, el equipo del sur del país logró una ventaja de 9 puntos en el cuarto final y luego se encargó de mantenerla para sumar su primer festejo del año.

Viedma tuvo en Jeffrey Merchant uno de sus jugadores destacados. El olavarriense terminó el partido con 7 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 24:01 minutos en la cancha.

 

