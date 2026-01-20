Municipales, Hinojo y Sierra Chica presentaron sus Cuerpos Técnicos

Tres de los equipos de Olavarría que participarán del Torneo Unión Regional Deportiva iniciaron el año con las presentaciones de sus nuevos cuerpos técnicos.

Municipales arrancó la pretemporada en la tarde del lunes con la presentación de Matías Velázquez como DT de la Primera División. En el estadio “Salvador Tano Stuppia” y bajo la supervisión general del Director Deportivo Francisco Faustino Russo, se puso en marcha este lunes la pretemporada de los planteles de Reserva y Primera División del Club Social y Deportivo Municipales.

Además de la presentación del nuevo entrenador, se confirmó que Jorge Salguero será el Coordinador General, Daniel Salguero entrenador de reserva y Franco Monges se hará cargo de la preparación física. El grupo de trabajo se completa con los ayudantes de campo Matías Porté y Cristian Galván, junto al director técnico de quinta y sexta divisiones Adrián Rodas.

Ya en la jornada de este martes, Sierra Chica inició con los trabajos de preparación a cargo de José Luis Prevetera como director técnico, acompañado por Gabriel Mariano como ayudante de campo y Braian Báez como preparador físico.

El primer entrenamiento tuvo lugar en el Pedro Iriart Legorburu donde, Juan Billegas, realizó la presentación oficial al plantel del nuevo equipo de trabajo.

Por último, Hinojo presentó en sociedad a Gonzalo Ponce como director técnico y preparador físico, y Daniel Riquelme como ayudante de campo. Luego de varias semanas de dudas sobre su participación en la competencia del primer semestre, el “Albiverde” confirmó su equipo de trabajo y en la tarde del martes sumará su primer entrenamiento en el Enrique De la Vega.