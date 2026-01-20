Últimos días para anotarse en la residencia para estudiantes de localidades rurales | Infoeme
 - 20 de Enero de 2026 | 20:57

Últimos días para anotarse en la residencia para estudiantes de localidades rurales

El Municipio de Olavarría recuerda que este viernes 23 de enero culminará el plazo para poder inscribirse en la residencia para estudiantes de localidades rurales, un espacio que reacondicionado y puesto a disposición desde el Municipio con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o de formación profesional.

Los requisitos para anotarse son tener entre 17 y 25 años y residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría. La preinscripción deberán hacerla a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

En lo que se refiere a la preinscripción se conformará un equipo técnico de profesionales en trabajo social, psicología y salud para realizar todo el proceso, tanto de evaluación de quienes se inscriban como de acompañamiento a las trayectorias educativas, y en segunda instancia el proceso de renovación, teniendo en cuenta el desempeño académico y cuestiones que hacen a la convivencia de los jóvenes en la residencia.

Por consultas e inquietudes, aquellas personas interesadas se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.

Cabe destacar que la concreción de un espacio de estas características, con la meta de propiciar un acceso efectivo a estudiantes de localidades rurales, fue parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner antes de ser intendente, en el año 2023.

Se trata de un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, donde permanecen los trabajos para su puesto en valor y acondicionamiento para que los/las residentes puedan contar con todos los servicios y comodidades.

 

