Llegó la victoria para Zubillaga en el Campeonato Internacional

La competencia internacional completó la 5° fecha en Carlos Casares donde hubo festejos olavarrienses y la 6° en Bahía Blanca para llegar a la mitad de la programación estival.

En la pista del Moto Club Carlos Casares, el olavarriense Cristian Zubillaga logró la victoria en 500cc y Thiago Mensi lo hizo en 200cc completando los podios locales en la 5° fecha.

En el primer triunfo de la temporada, el piloto olavarriense ganó todas las cinco series y se subió a lo más alto del podio seguido por Facundo Albín y Fernando García.

Zubillaga, en el podio de la tabla general, también dijo presente en Bahía Blanca donde se corrió la 6° fecha y tras una reñida final debió conformarse con el cuarto puesto en el ovalo "Antonio Miranda" del Automoto Club Bahia Blanca.

El italiano "Paco" Castagna se adjudicó la victoria y fue escoltado por Facundo Albin, quien hizo "negocio" en el campeonato, ya que estiro dos puntos más su ventaja sobre el piloto británico Drew Kemp, quien pudo subir al podio tras gran lucha con el olavarriense Cristian Zubillaga.

Fuente: Speedway Total