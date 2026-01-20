Olavarrienses en Liga Argentina: no alcanzó el aporte de Macrini | Infoeme
Martes 20 de Enero 2026 - 21:10hs
22°
Martes 20 de Enero 2026 - 21:10hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 20 de Enero de 2026 | 18:42

Olavarrienses en Liga Argentina: no alcanzó el aporte de Macrini

Arrancó el 2026 para Unión de Mar del Plata en la Liga Argentina y fue con derrota en condición de visitante.

Foto: prensa Racing

Unión no inició bien el año en la segunda categoría del básquet nacional y sumó una nueva caída en la Conferencia Sur.

 

El “Quincho” cayó 88 a 82 ante Racing en Avellaneda en un disputado duelo que se definió en las ofensivas finales y que tuvo al representante de Metropolitana siendo más efectivo.

 

En el elenco marplatense que sufrió su undécima caída en 16 presentaciones, no fue suficiente la buena actuación de Mateo Macrini que completó 25:13 minutos de juego con 16 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME