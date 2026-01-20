Olavarrienses en Liga Argentina: no alcanzó el aporte de Macrini

Unión no inició bien el año en la segunda categoría del básquet nacional y sumó una nueva caída en la Conferencia Sur.

El “Quincho” cayó 88 a 82 ante Racing en Avellaneda en un disputado duelo que se definió en las ofensivas finales y que tuvo al representante de Metropolitana siendo más efectivo.

En el elenco marplatense que sufrió su undécima caída en 16 presentaciones, no fue suficiente la buena actuación de Mateo Macrini que completó 25:13 minutos de juego con 16 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.