El Municipio se reunió con propietarios de Food Trucks: agenda, mesa de diálogo y normativa

En las últimas horas funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio se reunieron con propietarios de food trucks, una modalidad comercial de venta de productos alimenticios que registrar un fuerte crecimiento en nuestra ciudad y que, a través de las distintas actividades organizadas por el municipio, aumentaron su participación y visibilidad, lo que les ha permitido diversificar la oferta y generar un importante movimiento económico.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio San Martín, encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, la coordinadora del área de Economía Popular Solange Rivarola y Paula Bilotto, integrante del equipo técnico del área. Concurrieron alrededor de 20 propietarios y trabajadores de este tipo de emprendimientos.

El objetivo del encuentro fue, por un lado, poner en valor la predisposición y participación de los carros de comidas en los diferentes eventos municipales que se realizaron durante el año, con especial énfasis en la agenda de verano. En este sentido desde la cartera productiva se trabaja en articulación con la Dirección de Habilitaciones para realizar un seguimiento del estado de los food truck, y a su vez, con cada área municipal o productor privado que requiera de la presencia de los mismos.

Otro de los temas abordados fue la normativa que regula este tipo de actividad, la Ordenanza Municipal N° 4190/17, con el objetivo de poder estudiarla de manera conjunta y poder analizar aspectos a actualizar y/o modificar. La meta, de acuerdo con lo que se añadió, es lograr mejoras y de esa manera propiciar espacios seguros de trabajo, con adaptaciones de acuerdo a las necesidades actuales, garantizando además igualdad en el acceso.

Se destacó que en los últimos años ha aumentado notablemente la cantidad de carros de comidas, contando en la actualidad con 24 habilitados. Precisamente, atendiendo a esta cifra y diversidad fue que se planteó como necesaria la convocatoria a una mesa de trabajo y diálogo, en la que se proyecta poder incorporar a futuro a otros actores, para elaborar en conjunto un proyecto de Ordenanza para la regulación de la actividad.

Por último, se acordó continuar con los encuentros para poder dar abordaje a otras cuestiones tales como espacios habilitados, logística y periodicidad de la actividad, (días y horarios).