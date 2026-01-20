Provincia Compras lanza cuatro jornadas de 18 cuotas sin interés 

Provincia Compras continúa ofreciendo promociones imperdibles. En esta ocasión, del 20 al 23 de enero, las personas usuarias podrán acceder a miles de productos en 18 cuotas sin interés con descuentos exclusivos, utilizando sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.

Las personas usuarias pueden navegar por el portal de Provincia Compras y acceder a financiamiento y a ofertas exclusivas en una amplia variedad de productos que se actualizan periódicamente. Las categorías más populares son Hogar, Moda, Tecnología y Electro.

En este marco, la promoción resulta ideal para quienes buscan renovar su notebook o tablet de cara al inicio de clases, para quienes quieren anticiparse al próximo Mundial y disfrutarlo en un televisor Smart de última generación, o para quienes planean sus vacaciones y necesitan valijas, o una cámara de fotos para llevar.

Durante estas cuatro jornadas de 18 cuotas, los usuarios podrán financiar sus compras a largo plazo, con la posibilidad de abonar en un año y medio. Una vez finalizada esta promoción, la plataforma retomará su modalidad habitual de 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Para aprovechar las cuotas sin interés, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes deseen obtenerla pueden hacerlo a través de la misma plataforma, donde encontrarán la opción para iniciar el trámite.

Sobre Provincia Compras

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas.

