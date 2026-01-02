Speedway: presencia de Zubillaga en la Pista "Antonio Miranda" | Infoeme
Speedway: presencia de Zubillaga en la Pista "Antonio Miranda"

El pasado fin de semana se completó una nueva fecha del Campeonato Internacional de Speedway y Cristian Zubillaga volvió a decir presente, aunque en esta oportunidad, quedó fuera del podio.

En la Pista "Antonio Miranda" del Automoto Club Bahía Blanca se corrió la 3° fecha del Campeonato Internacional y nuevamente fue con la participación del piloto olavarriense.

 

Para cerrar el año, y ante un buen marco de público, el inglés Drew Kemp se llevó un trabajoso triunfo. Facundo Albín lo acechó permanentemente y debió conformarse con el segundo puesto, tercero quedó el pampeano Eber Ampugnani.

 

Cristian Zubillaga sufrió una caída sin consecuencias sobre la misma llegada, completó la cuarteta de la gran final de la noche. El olavarriense que aún se ubica en el podio de la tabla de posiciones había logrado imponerse en una de las series.

 

