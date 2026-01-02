Landaburu dijo presente en la Pequeña San Silvestre de Tandil

Las calles céntricas de Tandil albergaron los últimos kilómetros del año para un importante número de atletas que dijeron presentes en la 38° edición de la Pequeña San Silvestre.

En una jornada agobiante por las altas temperaturas, Olavarría estuvo representada por Leonardo Landaburu que completó los 5.6 kilómetros de la tradicional carrera.

El atleta del Team Sportia se ubicó en el Top10 de la tabla general con un tiempo de 18 minutos y 2 segundos en una prueba donde el ganador fue Emanuel Ance.