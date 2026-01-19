El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero con la reforma laboral como objetivo principal | Infoeme
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero con la reforma laboral como objetivo principal

El presidente Javier Milei firmó el decreto en la previa al viaje a Suiza. Las fechas y el temario.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en la previa de su viaje a Suiza y, de esta manera, hizo oficial el llamado que irá del 2 de febrero al 27 del mismo mes

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la principal obsesión del mandatario es la Reforma Laboral que comenzará a tratarse el 10 de febrero en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el temario contempla otros puntos claves para la administración. 

A través del decreto 24/2026, el Ejecutivo hizo pública la necesidad de tratar y aprobar la Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y la designación del legislador Fernando Iglesias como embajador.

Asimismo, como anticipó en Asunción, el libertario tiene intenciones de darle un tratamiento exprés al proyecto de Ley por el que se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. 

Con los puntos claves establecidos, la mesa política traza sus primeras aproximaciones para avanzar en nuevos triunfos legislativos luego de la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal. (NA)

