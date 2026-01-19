Se jugó el 1° partido del Torneo Comercial Femenino

Tras las maratónicas jornadas de la 5° edición del Torneo Comercial entre los varones, la rama femenina inició la acción en la noche del pasado domingo con título para las campeonas.

En el gimnasio del Club Pueblo Nuevo, arrancó la 2° edición del Torneo Comercial Femenino y fue con triunfo para Infinity. Las campeonas defensoras vencieron 44 a 42 a Triple J en el certamen que también cuenta con la participación de Ferretería Víctor.

Las máximas anotadoras fueron Agostina Chantiri y Verónica Pianciola con 12 puntos cada una.