Indec: los precios mayoristas subieron 2,4% en diciembre, 26,2% en todo 2025

Los precios mayoristas subieron 2,4% en diciembre, incremento que estuvo traccionado principalmente por el avance de los productos de origen nacional, que subieron un 2,4%, mientras que los artículos importados mostraron un comportamiento más moderado, con un alza del 1,7%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al analizar el desempeño interanual, el IPIM acumuló un incremento del 26,2% en todo 2025. Por su parte, el Índice de precios básicos del productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local sin incluir impuestos ni bienes importados, alcanzó la variación más alta del sistema con un 28% acumulado.

Dentro del mercado local, el sector de productos primarios fue uno de los motores de la suba mensual, destacándose el incremento del 2,8% en el IPP. En particular, los productos pesqueros mostraron un salto significativo del 10,7% en solo un mes, seguidos por el petróleo crudo y el gas, que registraron un alza del 3,4%.

En el rubro de las manufacturas y la energía, el Indec destaca incidencias positivas marcadas en sectores clave para la industria. Los productos refinados del petróleo lideraron la incidencia en el nivel general con un 0,70%, seguidos por alimentos y bebidas con un 0,38%. Como contrapartida, la energía eléctrica fue el único componente que mostró una tendencia deflacionaria en el mes, con una caída del 2,4%.

El informe también diferencia el impacto impositivo a través del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), el cual excluye el efecto de los gravámenes como el IVA o impuestos internos. Este indicador mostró una suba del 2,2% en diciembre y cerró el año con un alza del 26,6%. Esta brecha mínima respecto del índice general permite a los analistas distinguir cuánto del aumento responde a decisiones del productor y cuánto a la política impositiva vigente.

Fuente: Agencia DIB