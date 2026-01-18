La Plata: discutió con su pareja, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló

Buenos Aires, 18 enero (NA) -- Una joven de 18 años fue detenida este domingo y quedó acusada ante la Justicia por intento de homicidio, tras atropellar con su automóvil a su pareja, que iba en bicicleta, en un hecho ocurrido en La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la implicada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, de 18 años, quien discutió con su pareja de 25 años, Mario Daniel Medina.

De acuerdo al relato de testigos, el cruce verbal fue subiendo de tono, aunque se desconocen los motivos de la contienda.

La víctima se fue en bicicleta por 520 y 207 (localidad platense de Abasto), cuando la implicada lo atropelló de manera intencional manejando a bordo de un Ford Focus patente OFL-776.

La agresora fue llevada a la Comisaría 7ma de Abasto y quedó a disposición de la Fiscalía 7 en turno de La Plata, a cargo de Virginia Bravo.__IP__

En tanto el herido fue llevado al Hospital de Melchor Romero, donde las fuentes médicas revelaron que tiene desplazamiento de cadera y severos traumatismos, aunque no posee lesiones que comprometan su vida, ya que no se afectaron órganos vitales.