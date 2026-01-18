La Plata: discutió con su pareja, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló | Infoeme
Domingo 18 de Enero 2026 - 14:53hs
30°
Domingo 18 de Enero 2026 - 14:53hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 18 de Enero de 2026 | 13:50

La Plata: discutió con su pareja, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló

Ocurrió este domingo por la madrugada. La implicada quedó detenida por homicidio en grado de tentativa.

Buenos Aires, 18 enero (NA) -- Una joven de 18 años fue detenida este domingo y quedó acusada ante la Justicia por intento de homicidio, tras atropellar con su automóvil a su pareja, que iba en bicicleta, en un hecho ocurrido en La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la implicada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, de 18 años, quien discutió con su pareja de 25 años, Mario Daniel Medina.

De acuerdo al relato de testigos, el cruce verbal fue subiendo de tono, aunque se desconocen los motivos de la contienda.

La víctima se fue en bicicleta por 520 y 207 (localidad platense de Abasto), cuando la implicada lo atropelló de manera intencional manejando a bordo de un Ford Focus patente OFL-776.

La agresora fue llevada a la Comisaría 7ma de Abasto y quedó a disposición de la Fiscalía 7 en turno de La Plata, a cargo de Virginia Bravo.__IP__

En tanto el herido fue llevado al Hospital de Melchor Romero, donde las fuentes médicas revelaron que tiene desplazamiento de cadera y severos traumatismos, aunque no posee lesiones que comprometan su vida, ya que no se afectaron órganos vitales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME