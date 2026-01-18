Ante un gran marco de concurrentes se realizó el segundo encuentro municipal de natación

En la mañana de este sábado se llevó a cabo el segundo encuentro municipal de natación, evento organizado desde la Subsecretaría de Deportes con el objetivo de brindar un espacio de recreación pero también de promoción y acompañamiento a la disciplina. La propuesta se desarrolló ante un gran marco de concurrentes, que pudo verse no sólo en las aguas del piletón del Bioparque Municipal La Máxima, sino también en sus alrededores, que fueron colmados por profesores, familiares y amigos que no quisieron perder la ocasión de alentar a sus alumnos y seres queridos.

La actividad se inició alrededor de las 9:30 horas, con la participación de chicos y chicas que representaron a distintas colonias de verano de la ciudad y las localidades. La jornada consistió en la realización de pruebas en los distintos estilos y distancias, para todas las edades.

En total concurrieron alrededor de 200 nadadores, quienes representaron a las colonias de verano de Club Racing, Club Ferro, El Prado (Hinojo), San Martín de Sierras Bayas, Club Pueblo Nuevo, Centros de Día Municipales, Verano Feliz, Los Zainos y Escuelas Especiales de verano.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, agradece a los responsables y equipos de trabajo de cada una de las colonias que se sumaron a la propuesta, como así a también a profesores, guardavidas y staff que hicieron posible la concreción de los dos encuentros.