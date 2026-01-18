Facundo Mariano jugará en Ferro de la Pampa | Infoeme
Domingo 18 de Enero 2026 - 18:33hs
28°
Domingo 18 de Enero 2026 - 18:33hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 18 de Enero de 2026 | 15:37

Facundo Mariano jugará en Ferro de la Pampa

El basquetbolista olavarriense que realizó toda su formación en Bahiense del Norte, tendrá una nueva experiencia profesional y jugará la Liga Federal en Ferro.

Facundo Mariano fue confirmado recientemente como nuevo jugador de Ferro de La Pampa que se prepara para jugar la Liga Federal.

 

Mariano, con paso por El Fortín, realizó gran parte de su desarrollo en Bahiense del Norte y llegará al elenco pampeano para sumar su primera experiencia en una competencia nacional.

 

Hoy tenemos el agrado de recibirlo para el Federal 2026, donde sumará a nuestro plantel experiencia, garra y pasión”, anunciaron en las redes del “Verde” sobre el deportista que fue parte del Plan Altura de la Confederación Argentina de Básquet.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME