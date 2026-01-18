Facundo Mariano jugará en Ferro de la Pampa

Facundo Mariano fue confirmado recientemente como nuevo jugador de Ferro de La Pampa que se prepara para jugar la Liga Federal.

Mariano, con paso por El Fortín, realizó gran parte de su desarrollo en Bahiense del Norte y llegará al elenco pampeano para sumar su primera experiencia en una competencia nacional.

“Hoy tenemos el agrado de recibirlo para el Federal 2026, donde sumará a nuestro plantel experiencia, garra y pasión”, anunciaron en las redes del “Verde” sobre el deportista que fue parte del Plan Altura de la Confederación Argentina de Básquet.