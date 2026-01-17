Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y la zona durante la jornada del sábado.

Según indicaron, durante la tarde, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos".

En este sentido, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Cabe destacar que la temperatura máxima para este sábado será de 31°.