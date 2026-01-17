Olavarrienses en Liga Argentina: acción para Fornes y Merchant | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: acción para Fornes y Merchant

El elenco de Francisco Fornes sumó su primer triunfo del año y el de Merchant jugó por primera vez en el 2026.

Foto: Prensa Jujuy Básquet

La Liga Argentina tuvo mucha programación en la noche del viernes y en dos escenarios hubo presencia olavarriense.

 

En el estadio de la Federación Jujeña de Básquet, Jujuy Básquet sumó su primera victoria del 2026 al derrotar a Hindú Club de Córdoba por 90 a 74.

 

En “Los Cóndores”, Francisco Fornes jugó 6:23 minutos con 2 puntos y 3 rebotes.

 

Por otro lado, Deportivo Viedma completó su primera presentación del año y fue con derrota en Venado Tuerto. Cayó 100 a 78 ante Centenario.

 

Jeffrey Merchant, en su segundo partido en el equipo rionegrino, aportó 2 puntos, 2 rebotes, 1 recupero y 1 tapa en 24:20 minutos en la cancha.

 

