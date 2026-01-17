Olavarrienses en Liga Argentina: acción para Fornes y Merchant

La Liga Argentina tuvo mucha programación en la noche del viernes y en dos escenarios hubo presencia olavarriense.

En el estadio de la Federación Jujeña de Básquet, Jujuy Básquet sumó su primera victoria del 2026 al derrotar a Hindú Club de Córdoba por 90 a 74.

En “Los Cóndores”, Francisco Fornes jugó 6:23 minutos con 2 puntos y 3 rebotes.

Por otro lado, Deportivo Viedma completó su primera presentación del año y fue con derrota en Venado Tuerto. Cayó 100 a 78 ante Centenario.

Jeffrey Merchant, en su segundo partido en el equipo rionegrino, aportó 2 puntos, 2 rebotes, 1 recupero y 1 tapa en 24:20 minutos en la cancha.