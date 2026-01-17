Robó una bicicleta en Azul y fue aprehendido en Colonia Nievas

El personal de la Subcomisaria de Hinojo y del Comando de Patrullas de Olavarría aprehendió a un hombre que había sustraído una bicicleta de una vivienda ubicada en Colón Norte de Azul.

El delincuente fue atrapado durante la jornada del jueves en un camino rural ubicado detrás de la localidad de Colonia Nuevas y el cruce férreo.

En el lugar se hizo presente la victima quién indicó que el hombre le había robado y había dejado el rodado tirado en el campo.

El hombre de 34 años fue trasladado a la sede de la Subcomisaria de Hinojo.

El hecho fue caratulado como "Hurto - Art. 162" y cuenta con la intervención de la UFI N° 7.