Con el cierre de Los Charros, este domingo Hinojo celebra su 139° aniversario

Este domingo se realizará la fiesta por el 139° aniversario de Hinojo. El evento, organizado desde la Subsecretaría de Cultura y la Delegación Municipal, tendrá como cierre la presentación de “Los Charros”, banda de cumbia que lleva décadas recorriendo escenarios con su repertorio de cumbia romántica y reversiones de clásicos del cancionero popular.

Además, el festejo aniversario de la localidad hinojense contará con la presentación en vivo de artistas locales, mientras, los presentes, podrán recorrer la feria de artesanos y emprendedores, y disfrutar de las propuestas gastronómicas.

La fiesta se desarrollará en el Parque Mitre de la localidad, desde las 19 horas. Se iniciará con el acto protocolar, que contará con la presencia de funcionarios municipales y referentes institucionales. Posteriormente, a partir de las 19:20 comenzarán las propuestas artísticas y culturales, a la par de la habilitación del paseo de artesanos, emprendedores y patio gastronómico.

Se contará con las presentaciones en vivo del Taller Municipal de Folklore a cargo de Ana Paladini, Los de ahora, Vértigo, Alta Gamma, para dar lugar al esperado cierre a cargo de Los Charros.

Los festejos por el aniversario de Hinojo cuentan con el auspicio de Transporte Canessa – Logística y Servicios de Hinojo SRL y Transporte Don Joaquín Hnos.

Hinojo

La localidad de Hinojo –que se encuentra ubicada a 19 km de la ciudad de Olavarría- fue fundada el 15 de enero de 1887. En sus comienzos fue un importante nodo ferroviario, que concentró durante buena parte de los siglos XIX y XX las cargas de todo tipo de materiales y mercaderías que se producían en la región.

Ángel Bardi y David Spinetto, los fundadores del pueblo, le dieron lugar al nombre de Hinojo, que creció con el ferrocarril y la llegada de inmigrantes con distintos oficios, que decidieron quedarse con sus familias, para hacer de esta localidad una tierra próspera.