Azul: Un hombre murió luego de que un poste cayera sobre su cabeza

Un hombre falleció en Azul cuando un poste de madera que se cayó, por motivos que ahora se tratan de determinar, dio en su cabeza. El hecho sucedió minutos antes del mediodía de este jueves y tuvo como victima a Diego Hernán Bianchi, empleado del Banco Provincia

En un reporte dado a conocer desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul fue informado que el luctuoso suceso se produjo en las afueras de un taller de chapa y pintura que está ubicado sobre la calle La Madrid, en la cuadra comprendida por De Paula y Moreno.

También fue informado desde la Policía que minutos después de la hora 11:30 de este jueves se recibió un llamado proveniente del Hospital Pintos, comunicación a través de la cual se informaba que al centro asistencial municipal de Salud Bianchi ya había ingresado sin vida.

El sumario penal que se inició por el trágico hecho quedó radicado en la UFI 13, la Fiscalía que en los tribunales de Azul está a cargo de Adrián Peiretti.

En la previa a que los restos del azuleño comenzaran a ser velados este jueves por la tarde, su cadáver había sido sometido a una autopsia en la morgue de la Policía Científica de Azul.

Esa intervención arrojó como resultado, de manera preliminar, que su deceso obedeció a la lesión que presentaba en la cabeza a causa de ese poste de madera que se le vino encima.

Diego Hernán Bianchi trabajaba desde hacía varias décadas en el Banco Provincia. Desempeñó tareas como cajero en la sede central en Azul y también en varias de sus sucursales.

Al mismo tiempo, formaba parte de la Comisión Gremial Interna de la Asociación Bancaria de Azul.

Además, tuvo participación como dirigente en el Club Vélez Sarsfield de Azul, desde donde -una vez conocido su fatal deceso- la entidad social y deportiva comunicó en redes sociales "con mucho pesar" el fallecimiento del exdirectivo y "fiel colaborador de nuestra institución".

"Honramos su legado de pertenencia y abrazamos a su esposa Laura, a sus hijos Bruno y Simón, a familiares y amigos del 'Lechu' en este momento de profundo dolor", puede leerse en un párrafo de ese posteo.

A causa de lo sucedido, el club que tiene su sede sobre la calle Burgos declaró "luto por 24 horas, suspendiéndose la atención administrativa, los entrenamientos y las actividades deportivas en el gimnasio".

"Que en paz descanses, Diego", indicaba por último la publicación en redes sociales de Vélez Sarsfield de Azul.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul