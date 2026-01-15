Se realizará una clase abierta de danzas folklóricas en Hinojo

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de una clase abierta de danzas folklóricas, que se llevará a cabo este jueves 15 de enero, desde las 19 horas, en la Plaza San Martín de Hinojo, en el marco de las actividades por el 139º aniversario de la localidad.

Se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad, para todas las edades, para todas aquellas personas que deseen sumarse a la actividad.

Cabe recordar que como parte del cronograma de actividades por el aniversario de Hinojo, la fiesta central se desarrollará el próximo domingo 18 de enero, en Parque Mitre, con la presentación de la reconocida banda de cumbia “Los Charros”. Además, contará con la presentación en vivo de artistas locales, feria de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.

El programa se iniciará a las 19 horas con el acto protocolar, que contará con la presencia de funcionarios municipales y referentes institucionales. Mientras que desde las 19:20 horas comenzarán las propuestas artísticas y culturales, a la par de la habilitación del paseo de artesanos, emprendedores y patio gastronómico.

El evento contará además con las presentaciones en vivo del Taller Municipal de Folklore a cargo de Ana Paladini, Los de ahora, Vértigo, Alta Gamma y el cierre será a cargo de Los Charros.