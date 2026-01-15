Un nuevo comienzo: propuesta inédita del SPB para agentes próximos a retirarse de la institución.

En el marco de las actividades que se llevan a cabo desde la dirección General de Recursos Humanos inició “Un nuevo comienzo”, taller de cuatro encuentros destinado a los agentes que se encuentran en condiciones de presentar su retiro de la Institución.

El primer encuentro contó con la presencia del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Xavier Areses, y se realizó en forma virtual a través de la plataforma Zoom.

De este modo, “Un nuevo comienzo” constituye una propuesta inédita en el SPB para brindar apoyo psicológico y social al personal en condiciones de retiro, ofreciéndoles un espacio para redescubrirse y emprender una nueva etapa de vida con actividades significativas y un fuerte sentido de comunidad.

El taller cuenta con cuatro encuentros a partir del mes de marzo, y estará destinado a todo el personal penitenciario que se encuentre en condiciones de presentar su retiro.

Las jornadas incluirán actividades diseñadas para acompañar a los agentes penitenciarios en esta nueva etapa, promoviendo su bienestar integral y brindando las herramientas necesarias para acompañar su desarrollo personal, como compartir hábitos saludables, resolver consultas referidas a temáticas previsionales, salud emocional, experiencias compartidas, entre otras.

La iniciativa se desarrolla bajo la articulación de la dirección de Evaluación y Desarrollo del Personal, del Centro de Oficiales Retirados y Jubilados del SPB, y del Círculo de Oficiales del SPB y a fines de brindar un espacio de reflexión y orientación frente a una etapa clave de la vida de los agente, que va más allá de lo administrativo y previsional, ya que involucra aspectos personales, familiares y sociales.

De este modo, el taller tiene el objetivo de acompañar este proceso desde una mirada integral, ofreciendo herramientas para despejar dudas en materia previsional, promoviendo el intercambio de experiencias junto a la planificación de proyectos personales, el cuidado de la salud y la reorganización del tiempo en esta nueva etapa.

Acompañaron la actividad del primer encuentro el jefe del Servicio Penitenciario Xavier Areses, la subdirectora general de Política y Desarrollo de Recursos Humanos, María Eugenia Salamen, la jefa del Departamento de Desarrollo del Personal Valeria Chaves, la jefa del Departamento Planificación Ocupacional Carola Aguirre, el jefe del Departamento Asuntos Previsionales Emiliano Moretti, la doctora Fabiana Bina, el presidente del Centro de Oficiales retirados y jubilados del SPB Mario Aranda junto al presidente del Círculo de Oficiales del SPB Jesús Heneyni.

Las autoridades presentes, destacaron la importancia de acompañar a quienes han dedicado años de compromiso y trabajo a la Institución, entendiendo que el cuidado del recurso humano no finaliza con el retiro laboral, sino que constituye una responsabilidad institucional y una forma de reconocer la trayectoria recorrida.

“Un Nuevo Comienzo” se presenta así como un espacio de contención, reconocimiento y proyección, que invita a los participantes a resignificar lo vivido y a comenzar a construir el futuro con confianza y tranquilidad.

Fuente: SPB.