Villa Mailín: un menor de edad andaba en una moto robada, lo paró la UTOI y quedó aprehendido

Ocurrió el domingo en el Barrio Villa Mailín en medio de un operativo de la UTOI en el que detectaron al joven de 17 años andando en una moto que resultó tener pedido de captura. 

Un olavarriense menor de edad fue aprehendido este domingo en el Barrio Villa Mailín cuando efectivos de la UTOI lo interceptaron en un operativo de saturación del qe intentó darse a la fuga: iba en una moto robada y terminó aprehendido.

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y el joven de 17 años, que vio los patrulleros, intentó huir pero no lo logró.

Tras ser interceptado a los pocos metros por los uniformados, le secuestraron la Gilera Smash 110 cc en la que circulaba y tras realizar las averiguaciones pertinentes confirmaron que tenía un pedido de secuestro activo a solicitud del Juzgado de Garantías Nº2 por una causa de "Hurto".

A raíz de esto último fue que el muchacho terminó demorado en la comisaría con la intervención de la UFI Nº17 que abrió una causa caratulada como "Encubrimiento".

