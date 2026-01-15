Olavarrienses volvían con su food truck de la Fiesta de la Pizza en Bolívar y volcaron en la Ruta 226

El último fin de semana, un food truck olavarriense tuvo un accidente en la Ruta 226, cuando regresaba de la Fiesta de la Pizza que se dio en la Sociedad Rural de Bolívar. El vehículo tuvo importantes daños y los emprendedores locales apelan a la solidaridad de la comunidad para reacondicionarlo.

Se trata del emprendimiento En boca de todos 365 que fue una de las propuestas gastronómicas que participó de la Fiesta de la Pizza. De acuerdo a lo que pudo saber Infoeme, la unidad de trabajo quedó fuera de funcionamiento y afectó directamente la única fuente de ingresos de sus propietarios.

Los daños principales se dieron en la estructura del vehículo, el horno, materiales de trabajo y herramientas diarias. En ese sentido, solicitan a sus seguidores y consumidores ayuda poder reparar el vehículo y volver a ponerlo en marcha.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias enboca.365. Además, durante los viernes, sábado y domingo próximos ofrecerán a la venta hamburguesas, papas fritas y empanadas con el objetivo de recaudar dinero para afrontar los gastos de reconstrucción.