Villa Centenario: Murió un joven de 18 años tras ahogarse en una pileta

Un joven de 18 años murió tras ahogarse en una pileta de un predio del partido bonaerense de Lomas de Zamora, a causa de una descompensación que sufrió mientras estaba en el agua y a pesar de los intentos de reanimación.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió en la mañana de este miércoles 15 de enero, en el lugar situado sobre la calle Homero, entre Bayona y Eirbag.

El personal policial acudió al observar la concentración de un numeroso grupo de personas y constataron que los guardavidas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar al joven que retiraron del agua.

La víctima fue identificada como Brandon Ezequiel Cuevas y su hermana señaló que comenzó a convulsionar cuando aún estaba sumergido, por lo que fue rescatado de inmediato y asistido por personal presente en el lugar.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME y el profesional de la salud continuó con las maniobras de RCP, sin embargo, a las 11.03 fue declarado fallecido por ahogamiento.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó iniciar actuaciones caratuladas como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de Policía Científica y del médico policial.

Tras finalizar las pericias en el lugar, el cuerpo fue trasladado por una cochería a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Fuente: Noticias Argentinas