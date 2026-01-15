Villa Centenario: Murió un joven de 18 años tras ahogarse en una pileta | Infoeme
Jueves 15 de Enero 2026 - 21:33hs
22°
Jueves 15 de Enero 2026 - 21:33hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  policiales
 - 15 de Enero de 2026 | 19:53

Villa Centenario: Murió un joven de 18 años tras ahogarse en una pileta

El hecho ocurrió en un predio de Lomas de Zamora, donde la víctima se descompensó en el agua e intentaron reanimarlo. 

Un joven de 18 años murió tras ahogarse en una pileta de un predio del partido bonaerense de Lomas de Zamora, a causa de una descompensación que sufrió mientras estaba en el agua y a pesar de los intentos de reanimación.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió en la mañana de este miércoles 15 de enero, en el lugar situado sobre la calle Homero, entre Bayona y Eirbag.

El personal policial acudió al observar la concentración de un numeroso grupo de personas y constataron que los guardavidas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar al joven que retiraron del agua.

La víctima fue identificada como Brandon Ezequiel Cuevas y su hermana señaló que comenzó a convulsionar cuando aún estaba sumergido, por lo que fue rescatado de inmediato y asistido por personal presente en el lugar.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME y el profesional de la salud continuó con las maniobras de RCP, sin embargo, a las 11.03 fue declarado fallecido por ahogamiento.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó iniciar actuaciones caratuladas como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de Policía Científica y del médico policial.

Tras finalizar las pericias en el lugar, el cuerpo fue trasladado por una cochería a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Fuente: Noticias Argentinas

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME