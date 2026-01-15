Fútbol Infantil: Racing despidió al coordinador de la Escuelita

Racing decidió poner fin al ciclo que Julio Vera encabezó como coordinador de la Escuelita de Fútbol.

La Subcomisión de Fútbol informó a través de un comunicado la salida del entrenador que estuvo a cargo de las categorías más pequeñas durante varios años.

“Julio Vera llevó adelante este proceso durante varios años, aportando lo mejor de sí en la formación deportiva y humana de nuestros niños, dejando una huella significativa tanto en los chicos como en las familias del club. Durante este tiempo, fuimos testigos de un crecimiento sostenido de la Escuelita, que triplicó su matrícula desde sus inicios, fortaleciendo de manera importante la base de nuestras divisiones inferiores.

Desde la institución y la Subcomisión, hoy se busca transitar un nuevo camino en lo formativo, con un esquema de trabajo diferente para la Escuelita, motivo por el cual se produce esta decisión.

Tenemos memoria y solo palabras de agradecimiento para Julio y todo su equipo de trabajo. Le deseamos lo mejor y esperamos pronto volver a verlo haciendo lo que más le gusta”, anunciaron en la despedida.

Por otro lado, y para brindar mayor información a las familias, se convocó a una reunión el venidero martes 27 de enero desde las 19:00.

Fuente: prensa RAC