Cortes de luz programados para este viernes: qué zonas afectarán

Debido a tareas de mantenimiento, que realizará personal de Coopelectric, dos zonas de Olavarría se quedarán sin el servicio eléctrico este miércoles.

El primer corte de luz se llevará a cabo de 7 a 10 horas y afectará al sector comprendido por:

- Avellaneda - Río Negro - Pueyrredón - Corrientes

El segundo corte será de 7 a 11 horas y afectará a la zona comprendida por:

- C. Muñoz - Trabajadores - Pellegrini - R. del Líbano

Es preciso aclarar que en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, dichos trabajos se suspenderán.

