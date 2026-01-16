Mateo Mendía, al “Calamar” y a jugar Copa Libertadores | Infoeme
Viernes 16 de Enero 2026
Viernes 16 de Enero 2026
 16 de Enero de 2026

Mateo Mendía, al “Calamar” y a jugar Copa Libertadores

Tras varios días de negociaciones, Mateo Mendia fue confirmado como nuevo refuerzo de Platense que se prepara para un año de mucha competencia.

Foto: DeporTV

Mateo Mendía es refuerzo de Platense y jugará en el “Calamar” a préstamo durante todo el 2026.

 

Platense sigue planificando lo que será un exigido 2026 con la disputa de la Copa Libertadores y suma más refuerzos. Tras varios días de negociaciones, acordó todo para incorporar a préstamo a dos campeones de la reserva de Boca Juniors, uno de ellos, Mateo Mendia.

 

El futbolista nacido en Loma Negra, que ya había sido buscado en el mercado de pases anterior y también había sido nombrado como posible cara nueva de Lanús, es zaguero y tiene 21 años. Fue capitán del equipo que se coronó y buscará rodaje en Vicente López. Debutó en Primera de la mano de Diego Martínez y en total disputó 7 partidos, dos como titular.

 

Confirmada en la presencia del juvenil “Xeneize”, se acoplará a una lista plagada de refuerzos de Platense que incluye a Tomás Nasif, Héctor Bobadilla, Juan Gauto, Eugenio Raggio, Leonardo Heredia, Santiago Quirós, Franco Amarfil, Agustín Lagos, Brian Bustos y Bautista Merlini.

 

