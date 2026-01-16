Quimey Marín es refuerzo de Círculo Deportivo

Quimey Marín tiene nuevo equipo ya que fue confirmado como una de las caras nuevas de Círculo Deportivo de cara al Torneo Federal A.

Marín, surgido en El Fortín, seguirá jugando en la tercera categoría del fútbol nacional con su arribo al “Papero” ya que las pasadas temporadas defendió la camiseta de Santamarina.

El delantero de 27 años viene de jugar en Ferro en el Torneo Regional Amateur y jugó 60 partidos en el “aurinegro” tandilense donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica, estará a disposición de Mariano Charlier que sigue con el armado del plantel y ya anunció cinco refuerzos.