Quimey Marín es refuerzo de Círculo Deportivo

El delantero olavarriense volverá a jugar en el Torneo Federal A ya que fue anunciado como jugador de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

Quimey Marín tiene nuevo equipo ya que fue confirmado como una de las caras nuevas de Círculo Deportivo de cara al Torneo Federal A.

 

Marín, surgido en El Fortín, seguirá jugando en la tercera categoría del fútbol nacional con su arribo al “Papero” ya que las pasadas temporadas defendió la camiseta de Santamarina.

 

El delantero de 27 años viene de jugar en Ferro en el Torneo Regional Amateur y jugó 60 partidos en el “aurinegro” tandilense donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica, estará a disposición de Mariano Charlier que sigue con el armado del plantel y ya anunció cinco refuerzos.

 

