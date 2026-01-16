Pueblo Nuevo: allanaron una vivienda que funcionaba como kiosco de venta de drogas

Luego de una investigación realizada por Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, donde se alertaba el comercio de cocaína por parte de una mujer, los efectivos lograron establecer la veracidad del delito.

Durante la investigación se realizaron distintas tareas de campo, seguimientos y filmaciones, por lo que se logró establecer que en un domicilio de Maipú al 3300, una mujer vendía cocaína a los jóvenes de la zona (modalidad conocida como “Kiosco de venta de drogas”).

Se obtuvieron pruebas suficientes que evidenciaban la actividad ilícita llevada a cabo por la investigada por lo que la UFI N° 19 solicitó la orden de allanamiento que finalmente fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1.

Este miércoles por la noche, el personal policial, tras montar un operativo en la zona, logró interceptar en la vía pública a un hombre que había comprado una dosis de cocaína a la joven investigada (lográndose en secuestro de dicha dosis en poder del joven consumidor).

De forma simultanea, el personal Policial realizó el allanamiento en la vivienda, donde se incautaron elementos de interés para la causa (cocaína, marihuana y telefonía celular).

Tras el operativo, el Ministerio Publico Fiscal dispuso la aprehensión de la mujer (de quien no se bridan mayores datos en virtud de continuar con las tareas investigativas del caso), quien se encuentra a disposición de la Justicia y luego de ser indagada, se dispuso su detención por lo que fue alojada en la Unidad Penitenciaria 52 de Azul.

Al mismo tiempo, este jueves por la mañana, el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, procedió en Avenida Sarmiento e Alberdi a efectivizar una orden de detención otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, sobre un hombre mayor de edad, por la infracción a ley 23.737 (comercialización de estupefacientes).

El mismo fue trasladado y alojado en la Unidad 38 de Sierra Chica, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense.