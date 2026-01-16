Este viernes se llevará a cabo una nueva edición de Atardecer de Feria

Este viernes se llevará a cabo una nueva edición del ciclo de Atardecer de Feria, propuesta enmarcada en el calendario de “Olavarría en Verano”.

Organizado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular y la Subsecretaría de Cultura y Educación, se llevará a cabo desde las 19 horas, frente al Centro Cultural Municipal “San José”.

En ese marco, se informa que desde la Secretaría de Protección Ciudadana se realizaron dos cortes en la circulación vehicular por el sector, para permitir el normal y seguro armado del evento. El cierre al tránsito se efectuó sobre las esquinas de Riobamba y Belgrano y Dorrego Cerrito, que permanecerán hasta la madrugada de este sábado.

En la oportunidad más de 90 emprendedores y artesanos participarán del evento, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios en stands especialmente dispuestos para la ocasión.

El Centro Cultural “San José”, con el Parque Mitre y Arroyo Tapalqué de fondo se convertirá en el escenario ideal para disfrutar de un atardecer único, acompañado de música en vivo. En esta ocasión se contará con la presentación de “Alma de Benjamín” y DJ Gever.

Para aquellos que deseen degustar una rica cena mientras disfrutan de la música, habrá un patio de comidas con foodtrucks y bebidas artesanales.