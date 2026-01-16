Hipismo: arrancó la temporada para Benjamín Urdapilleta

El jinete del Club Estudiantes participó de la Copa de Verano que organizó el Centro Hípico General Pueyrredón y logró el segundo puesto.

Benjamín Urdapilleta se destacó el pasado fin de semana en Mar del Plata en un evento que reunió a jinetes y amazonas de distintos puntos del país. El deportista del “Bata” se destacó en la Categoría Escuela Mayor 0,70 cm, donde junto a su compañero “Cardal” alcanzó un merecido subcampeonato, sumando 25 puntos y quedando a tan solo medio punto de la ganadora.

El binomio mostró regularidad, solvencia y una excelente conexión a lo largo de cada jornada de competencia, donde en varias finalizó el recorrido sin faltas, lo que refleja un rendimiento sólido y consistente que deja a las claras el crecimiento sostenido de Benjamín dentro de la disciplina.

Fuente: Prensa CAE