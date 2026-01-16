Incendio en el geriátrico: dos personas permanecen internadas, una en terapia intensiva

Actualmente son dos las personas que se encuentran internadas tras el incendio del geriátrico ocurrido hace dos semanas en el barrio Isaura.

Desde el área de Salud del Municipio se detalló que en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” permanece un solo paciente, que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El restante, se encuentra en el sector de Terapia Intermedia de la Clínica María Auxiliadora, sin asistencia respiratoria mecánica.

Se destaca que en las últimas horas recibió el alta médica el paciente Sergio Arévalo, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios que estaba internado en el Hospital.

A la fecha son 38 los pacientes que ya recibieron el alta médica.

Cabe recordar que son cuatro las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz y Armando Héctor Sosa.