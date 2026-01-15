Avanza la obra de construcción de la red cloacal en el barrio 10 de Junio

En las últimas horas se produjo un avance en la construcción de la red cloacal en el barrio 10 de junio, una obra que beneficiará a más de 1700 vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad. En la jornada de este miércoles el intendente interino Federico Aguilera recorrió los trabajos que se realizan sobre avenida Avellaneda, sector que este jueves quedará nuevamente cerrado a la circulación desde horas de la mañana para permitir el normal y seguro desarrollo de las tareas.

En la jornada de este miércoles los trabajos se focalizaron sobre la avenida Avellaneda, en el tramo entre Saavedra y Laprida, donde se realiza la ampliación del Colector Sur.

En el lugar se debió cortar por completo el tránsito, en el horario de 7 a 17 horas. Se detalló que este jueves, si las condiciones climáticas lo permiten, se volverá a interrumpir el acceso vehicular para culminar los trabajos en ese tramo.

La obra es llevada a cabo por la empresa Vilmey, que resultó adjudicataria de la Licitación Pública 2/25, contempla un sector comprendido por 20 manzanas, una longitud total de 8435 metros de cañería, que incluye además el servicio para los frentistas por donde se hará el tendido del colector para la descarga de esta nueva red.

La obra incluye la ampliación del Colector Sur empalmándose en la cámara existente de Av. Pellegrini y calle Rendón para luego seguir aguas arriba hasta calle Canaveri y Av. Pellegrini. Siguiendo el recorrido aguas arriba, se extenderá desde calle Canaveri y Av. Pellegrini hasta calle Canaveri y Av. Urquiza, luego hasta calle Canaveri y calle Laprida, calle Laprida y Av. Avellaneda, hasta Av. Avellaneda y calle Saavedra.

Desde Obras Públicas se indicó que la ciudad de Olavarría cuenta con un porcentaje de cobertura de cloacas del 65%, y la obra de construcción en el barrio 10 de Junio resulta indispensable para continuar ampliando la cobertura de la red cloacal.