Se realizó con éxito una nueva jornada de “Tu Barrio Recicla”

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada del Programa Municipal “Tu Barrio Recicla”, en esta oportunidad en el sector de Junín y Collinet; previo trabajo de las promotoras ambientales quienes, con anticipación, recorrieron los barrios cercanos al punto de encuentro para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables y acercarlos este miércoles.

El material recolectado es trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y reincorporación al circuito productivo.

Se recuerda que las jornadas del programa “Tu Barrio Recicla” se desarrollan los días miércoles de forma itinerante en distintos puntos de la ciudad, impulsadas por la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra.

La propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, no solo a quienes residen en los barrios cercanos. El objetivo es promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad. Puntualmente, esta iniciativa se desarrolla en aquellos barrios y zonas que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Durante 2025 se realizaron un total de diez jornadas de “Tu Barrio Recicla”, que permitieron alcanzar aproximadamente 40 barrios y 32.000 hogares, con la finalidad de que cada vez más personas incorporen el hábito de separar los reciclables en sus hogares.

Para más información o ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.

Próximas jornadas

El programa Tu Barrio Recicla continuará durante el transcurso del corriente mes, en función del siguiente cronograma:

Miércoles 21 de enero, de 9 a 12 h en Junín y Coronel Suárez

Miércoles 28 de enero, de 9 a 12 en Junín y Necochea

En los días previos a cada jornada, las promotoras ambientales recorren los barrios cercanos para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables.