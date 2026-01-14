Golf: festejo “albinegro” en Coronel Suárez | Infoeme
Miércoles 14 de Enero 2026
19:33hs
 |  deportes
 |  Golf
 - 14 de Enero de 2026 | 17:21

Golf: festejo “albinegro” en Coronel Suárez

El pasado fin de semana, hubo actividad en el Coronel Suárez Polo Club y fue con festejo para un representante olavarriense.

Golfistas de Olavarría participaron de un importante torneo en Coronel Suárez que reunió a una importante delegación de toda la región.

 

En la Categoría 25 al Máximo, Antonio Álvarez se quedó con el primer puesto tras sumar 139 golpes (68 el sábado y 71 el domingo).

 

Además, Pablo Isaza compitió en la Categoría Profesionales y también dijeron presente Juan Ignacio Messineo, Martiniano Díaz Oviedo, Fernando Recalde, Néstor Leiva, Fabián Pirola, Alvise Bassegio y Fabián Palacios, completando una destacada delegación del Club.

 

Fuente: Prensa CAE

 

