El Gobierno confirmó los ATN para Chubut que serán utilizados para combatir los incendios forestales

Este miércoles, el Gobierno nacional confirmó que enviará fondos a la provincia de Chubut para hacer frente a las secuelas de los incendios en la Patagonia, mediante giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acordados entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en una decisión que apunta a sostener la reconstrucción de las zonas dañadas y a acompañar a las familias afectadas.

Es preciso mencionar que, la asistencia fue definida tras una conversación telefónica que mantuvieron este martes Torres y Santilli, luego de que se resolviera postergar una nueva visita del funcionario nacional a la provincia debido a la previsión de lluvias para la jornada. En tanto, el compromiso del Ejecutivo nacional implica el envío de fondos en concepto de ATN en los próximos días, aunque por el momento no se estableció un monto concreto, ya que los incendios en la Patagonia avanzan en distintos puntos del territorio y el impacto final todavía está en evaluación.

Según confirmaron fuentes oficiales, el dinero del ATN será transferido de manera semanal y tendrá como destino principal la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, lo que incluye la asistencia directa a las familias damnificadas y las tareas necesarias para la recuperación ambiental. Según confirmaron desde el Gobierno, el esquema de pagos busca “dar flexibilidad a la ayuda financiera en un contexto dinámico”, atravesado por la persistencia de focos activos y la necesidad de responder de forma inmediata a las urgencias que surgen en las áreas más comprometidas.

Cabe recordar que, los ATN representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda a partir de tributos federales y, si bien su creación es automática, su distribución es discrecional, ya que es el Gobierno nacional el que define cómo y cuándo girarlos. Estos recursos suelen utilizarse para asistir a provincias que atraviesan situaciones de emergencia o desequilibrios financieros, como ocurre en este caso frente al impacto de los incendios forestales que ya arrasaron más de 13 mil hectáreas de bosque en Chubut.

En paralelo a las gestiones con la Casa Rosada, el gobernador de Chubut realizó un fuerte llamado a la población para reforzar el trabajo en el territorio. “Quiero pedirles a todos los chubutenses, y en especial a cada uno de los que están en la Comarca combatiendo los incendios, que hagamos un último esfuerzo para contener el fuego y garantizar la seguridad de nuestra Cordillera”, expresó el mandatario, al remarcar la necesidad de sostener el despliegue operativo en un momento clave del combate contra las llamas.

A través de sus redes sociales, el gobernador señaló que la lluvia prevista para este miércoles y jueves “podría traer un poco de alivio, pero es clave mantener el compromiso y el despliegue coordinado en cada frente, con brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, medios aéreos y voluntarios trabajando sin descanso”. Es que, el agua llegará a Chubut acompañada de fuertes ráfagas de viento que podrían propagar los incendios en la Patagonia.

Por otro lado, el mandatario chubutense destacó la articulación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y con otras provincias que colaboran en el operativo, como Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, al afirmar que “cuando estamos juntos, espalda con espalda, siempre salimos adelante”.

En declaraciones previas, Torres también respondió a versiones que vinculan los incendios con intereses de especulación inmobiliaria: “En Chubut no se va a vender una sola hectárea de bosque nativo”, aseguró el mandatario, que explicó que el artículo 105 de la Constitución provincial prohíbe avanzar en esa dirección, al tiempo que detalló que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces se inició por un rayo, y que es “técnicamente imposible venderlo”, dado que se trata de un área considerada patrimonio de la humanidad.

En la misma línea, el gobernador subrayó que las hectáreas afectadas en Puerto Patriada tampoco podrán ser objeto de negocios inmobiliarios, ya que se trata de un parque provincial, y sostuvo que no se permitirá “ningún tipo de especulación inmobiliaria”. “A la estupidez hay que combatirla con la verdad”, afirmó Torres.