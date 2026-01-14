Nuevo corte en la circulación por la obra de cloacas en el barrio 10 de Junio | Infoeme
 14 de Enero de 2026 | 10:25

Nuevo corte en la circulación por la obra de cloacas en el barrio 10 de Junio

El Municipio de Olavarría informó que, debido al avance en la obra de extensión de la red cloacal en el barrio 10 de Junio, en la mañana de este miércoles se realizará un corte en la circulación vehicular para permitir el normal y seguro desarrollo de los trabajos.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Secretaría de Obras Públicas, la interrupción al tránsito se llevará a cabo desde las 7 horas, sobre avenida Avellaneda, en el tramo entre las calles Saavedra y Laprida.

Aclararon que afectará ambos carriles y se prolongará hasta las 17 horas.

Por último, se añadió que el jueves desde las 7 horas se retomará el corte para continuar con los trabajos.

