Actualizan los valores de Derechos Municipales y Cementerio Loma de Paz

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda informa que a partir del próximo miércoles 14 de enero se aplicarán la actualización correspondiente a los valores de los denominados Derechos de Oficina como así también a los servicios del Cementerio Loma de Paz.

La medida, se enmarca, por un lado, en el Decreto Municipal 37/26, que se expide respecto a los valores de liquidación de Derechos de Oficina, de acuerdo a la Ordenanza Impositiva 2461/99.

La actualización, cuyo documento normativo se encuentra disponible para su consulta en el sitio web del Municipio, se aplica tomando como parámetro el salario de un empleado de la administración pública municipal, en su categoría inicial en un régimen de 30 horas semanales. Contempla a toda actuación, trámite o gestión que genere un servicio administrativo o técnico por parte de la comuna. La variación es en orden al 25%.

Vale destacar, a la par, que la actualización está prevista en la Ordenanza Nº 3638/13 y los conceptos son los establecidos en los artículos 8, 9 y 10 de la Ordenanza Impositiva N° 2461/99 y modificatorias.

De manera paralela, también se llevará a cabo una modificatoria en cuanto a los valores de los servicios vinculados al Cementerio Loma de Paz, tal lo expresado en el Decreto Municipal 142/26, también disponible en el apartado de “Documentos Públicos” del sitio web municipal.

La actualización será del 30% respecto de los valores del año anterior, en función a las facultades conferidas al Ejecutivo en el artículo 20 inc. p) de la Ordenanza Impositiva 2.461/99 y sus modificatorias. Los valores no han tenido incremento desde enero de 2025.