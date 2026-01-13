Hasta el 23 de enero continúa abierta la inscripción para la Residencia Municipal para Estudiantes Rurales en Olavarría

El Municipio de Olavarría recuerda que hasta el día 23 de enero se encuentra abierta la preinscripción de la Residencia Municipal para Estudiantes de localidades Rurales.

Cabe destacar que la concreción de un espacio de estas características, con la meta de propiciar un acceso efectivo a estudiantes de localidades rurales, fue parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner antes de ser intendente, en el año 2023.

En el 2024, integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil, del CEPT 8 de Espigas, presentaron una propuesta que tenía el mismo espíritu y objetivo, la cual cosechó no sólo el acompañamiento de sus pares, sino también la posterior aprobación del HCD, lo que significó una enorme satisfacción para toda la comunidad educativa.

Se trata de un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, que es puesto a disposición desde el Municipio con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o de formación profesional.

El Partido de Olavarría cuenta con una gran extensión territorial, con numerosas y diversas localidades rurales, que en algunos casos se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se ubican precisamente los centros educativos y Casas de Altos Estudios. La ausencia de un espacio convivencial, donde los estudiantes puedan alojarse, restringe la posibilidad que muchos jóvenes puedan continuar con su formación.

Los requisitos para anotarse son tener entre 17 y 25 años y residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría. La preinscripción deberán hacerla a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

En lo que se refiere a la preinscripción se conformará un equipo técnico de profesionales en trabajo social, psicología y salud para realizar todo el proceso, tanto de evaluación de quienes se inscriban como de acompañamiento a las trayectorias educativas, y en segunda instancia el proceso de renovación, teniendo en cuenta el desempeño académico y cuestiones que hacen a la convivencia de los jóvenes en la residencia.

Por consultas e inquietudes, aquellas personas interesadas se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.

Flavia Green directora del CEPT Nº 8 de Espigas expresó que “recibir esta noticia ha sido muy importante y muy emocionante para toda la comunidad rural, sabemos que se trabajó de manera paralela, que estaba en la agenda del intendente hacer la residencia estudiantil, y también queremos poner en valor la presentación del proyecto de nuestros estudiantes en el Concejo Deliberante Estudiantil”.

“Cuando vemos esto que una Ordenanza se concreta esto motiva e incentiva a los chicos a seguir participando y poner en valor la escucha de las necesidades de nuestros estudiantes rurales es algo muy importante para nosotros”, destacó en el marco del encuentro que se llevó a cabo días atrás en el Municipio.

Por su parte, Alejandra Pereyra, vicedirectora de la Escuela Secundaria Nº 20 Anexo Las Piedritas y Extensión La Moderna, en coincidencia manifestó que “para nosotros es una noticia súper importante, tenemos muchos estudiantes que por diversas razones, especialmente por no tener un lugar deciden no estudiar, quedarse en el campo.

“Para nosotros es un derecho ganado para los estudiantes de educación rural”, aseguró.

Malvina Lazcano, directora de la Escuela Secundaria Nº 19 de Recalde explicó que la apertura de la Residencia Municipal para estudiantes de localidades rurales “significa primero una gran alegría, sabemos del trabajo colectivo de todas las escuelas rurales promoviendo la posibilidad de que esto sea una realidad”.

“Es un derecho ganado, está el derecho pero también está la posibilidad de acceder a ese derecho, en este caso a veces hay un montón de oportunidades en las que los chicos y las chicas del campo no pueden acceder”, agregó.

La residencia está situada sobre la calle Necochea al 3200, con acceso lindero al Museo Municipal Hermanos Emiliozzi. Desde hace ya varias semanas desde el área de Mantenimiento del Municipio se despliegan distintas tareas para el reacondicionamiento integral de ese inmueble, no sólo para albergar a estudiantes, sino también brindarles todas las comodidades y servicios.

El espacio cuenta con cinco habitaciones, cuatro baños, una sala de estudio, un comedor, una cocina y un balcón.