Dan a conocer la inflación de diciembre: estiman que llegará al 31% anual

Tras el 2,5% registrado en noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de inflación de diciembre, el cual también marcará el relevamiento del acumulado anual de 2025.

Si bien las proyecciones de las consultoras privadas estiman una cifra mensual que oscilará entre el 2,4% y 2,6%, una cifra similar al relevamiento anterior, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendrá una variación interanual en torno al 31%, la menor desde 2017 cuando fue del 24,8%.

De confirmarse estos datos, la inflación anual mostraría una caída de más de 80 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el IPC había finalizado en 117,8%, consolidando el proceso de desinflación como la principal ancla del programa económico del Gobierno. En tanto, en el 2023 había alcanzado 211,4%.

Con relación a diciembre, la consultora Equilibra calculó una inflación mensual de 2,6%, impulsada principalmente por el aumento de precios en el sector Bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%) y Vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,3%). En tanto, en alimentos influirá las subas del 5,9% en los cortes de carne.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación de diciembre se ubicará en 2,6%, superando por 0,1 puntos porcentuales a la medición de noviembre. “En términos anuales, se observa la continuidad del proceso de desaceleración. Este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica”, puntualizaron.

Por su parte, el relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires también arrojó una suba de la inflación de 2,6% mensual, con un acumulado anual de 31,2%. Según dicho relevamiento, la carne vacuna volvió a jugar un rol central en la suba mensual.

El reciente informe de inflación del Banco Central que recopiló la opinión de 44 consultores, bancos y centros de investigación y entidades financieras ubicó sus estimaciones delíndice de precios al consumidor (IPC) de diciembre en 2,3%, mientras que perforaría el piso del 2% recién en febrero.

“Para el primer mes de 2026 se proyecta una inflación nivel general de 2,0% (+0,1 puntos porcentuales respecto del REM previo) previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta junio cuando la inflación mensual alcanza 1,5%”, puntualiza el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

Es preciso mencionar que, el objetivo del Gobierno nacional es que la inflación perfore el piso del 1% a partir del segundo semestre de 2026. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, expresó el presidente Javier Milei en una reciente entrevista.