"Meteotsunami" en Mar del Plata y Mar Chiquita: un muerto, más de 35 heridos y tensión en las playas

Un movimiento inesperado del mar generó estupor entre turistas y locales que disfrutaban de una tarde espectacular de playa la ciudad de Mar del Plata. Cerca de las 16.30, el agua se retiró ampliamente de la costa y, acto seguido, tuvo una abrupta crecida, de unos 60 metros, en un fenómeno que muchos denominaron “ola gigante” o "mini tsunami", según se alcanza escuchar en los videos que circularon por las redes sociales del momento exacto del evento.

En tanto, un hecho similar ocurrió eny Santa Clara del Marpartido de Mar Chiquita, pero con un saldo más grave: el avance del mar junto a ráfagas fuertes de viento sorprendió a los bañistas y, como consecuencia de lasque se formaron, murióy debieron ser asistidos unos 35 heridos leves.

Según confirmó Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, el deceso se produjo en Santa Clara del Mar, luego de que el hombre golpeara su cuerpo contra unas rocas al ser arrastrado por la crecida del mar.

A raíz de esta situación, se encuentran trabajando las áreas de Defensa Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y operativo de seguridad en playas. Como medida de prevención, fueron evacuados todos los balnearios en el distrito.

Según precisó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, las zonas más afectadas de "La Feliz" fueron el Torreón del Moje y Punta Mogotes. La situación también estuvo acompañada por fuertes ráfagas de viento. En tanto, el sitio Ahora Mar del Plata, indicó que la "súper ola" también llegó a La Bristol.

De acuerdo a la explicación que dio Defensa Civil, estas crecidas o ingresos del mar a la costa “son olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible". En esa línea, el organismo indicó que "al momento de la ocurrencia del evento se registraba un aumento local del viento producto de las ráfagas que se desprendieron de las tormentas que están ocurriendo cerca de Mar del Plata. Si bien se veía un aumento de viento que fue avisado a las 17.15 mediante un seguimiento meteorológico, no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar. Además, en caso de tratarse de estas olas espurias, al momento no hay tecnologías en el mundo que permitan predecirlas”.

Fuente: Agencia DIB