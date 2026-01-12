Olavarrienses en la 60° "Maratón de Reyes Camilo Martino"

La prueba pedestre más emblemática de Trenque Lauquen con la organización del Club Barrio Alegre completó su 60° edición y fue con importante cantidad de atletas y presencia local.

La competencia sobre 7,5 kilómetros tuvo como ganador a Laureano Rosa de Mercedes con un tiempo de 21:57 y el mejor olavarriense fue Leonardo Landaburu que finalizó 9° -y ganó su categoría- con 23:56.

Además, completaron el recorrido en la segunda carrera Alfredo Ardiles que fue 12°, Iván Silvero, Jeremías Peralta y Lisando Isla.

Previamente, en la categoría Damas y Mayores, estuvieron Laura Burcaizea, Rosario Muñoz, Álvaro Gardoy y Julio Palain.