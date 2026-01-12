Alertan sobre el cierre de empresas en PBA: 232 por mes desde que llegó Milei al poder

En un arranque de 2026 que parece no detener la crisis de la industria nacional y que impactó en lacon más de 250, una serie de datos aportados por el ministro de Economía bonaerense,, resaltó el cierre de miles de pymes desde que asumió

Tras un 2025 conflictivo, con varias empresas que cerraron sus puertas o suspendieron personal para atravesar la crisis, el informe de López indicó que entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible-, un total de 5335 empresas bonaerenses dejaron de operar y se registran siete meses consecutivos de cierres.

De acuerdo a estas cifras, unas 232 compañías cerraron por mes desde el inicio de la gestión libertaria, o medido por día serían 8 firmas que no pudieron seguir operando. “Aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, la PBA concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país”, explicó el funcionario, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en territorio bonaerense.

El funcionario de Axel Kicillof no dudo en vincular este fenómeno con las políticas económicas aplicadas por el Gobierno de Milei. “No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial”, sostuvo.

Cabe recordar que hace pocos días, una compañía instalada en la localidad bonaerense de Pilar anunció el cierre de su planta y, a partir de dicha decisión, decidió avanzar con 80 despidos. Se trata de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta.

Por otro lado, la empresa petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. Y la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cesanteó a 29 operarios.

A eso se sumó la fabricante de papas congeladas estadounidense Lamb Weston, quien bajó las persianas de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro, en Vicente López, y despidió a unas 100 personas.