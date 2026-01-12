Emiten alerta amarilla por tormentas para este martes 13 en Olavarría | Infoeme
Lunes 12 de Enero 2026 - 19:04hs
35°
Lunes 12 de Enero 2026 - 19:04hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  comunidad
 12 de Enero de 2026 | 18:02

Emiten alerta amarilla por tormentas para este martes 13 en Olavarría

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. La advertencia regirá para la madrugada de este martes 13 en Olavarría y otros distritos de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 13 en Olavarría.

La advertencia regirá para la madrugada de este 13 de enero en el Partidos y otros distritos de la región.

De acuerdo al organismo, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos".

Asimismo, el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

