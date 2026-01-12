El Municipio avanza con trabajos de mantenimiento de calles en los barrios Isaura y Minero

El Municipio informa que continúa con trabajos de mantenimiento de calles en diferentes barrios de la ciudad, con la finalidad de mejorar principalmente las condiciones de transitabilidad.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se detalló que días atrás con equipamiento y personal municipal se desarrollaron tareas de mejoramiento en Calle 108 y Calle 110 del barrio Isaura.

Mientras que en la mañana de este lunes, las obras de mantenimiento comprendieron calles del barrio Minero y el sector de Av. Colón y Ruta 60, con el despliegue de maquinaria vial de la Municipalidad.

Cabe agregar que este tipo de trabajos se llevan delante de manera permanente en distintos sectores para resolver el estado de calles internas y mejorar la evacuación del agua.

Asimismo el Municipio, durante la jornada continuó con los trabajos de limpieza de microbasurales, específicamente en inmediaciones de la rotonda de Av. Eva Perón, entre Av. Avellaneda y Camino a Frontera Sur.

Las tareas en dicho sector consisten en la limpieza y retiro de distintos tipos de materiales que se encuentran el camino, que generan serios inconvenientes ambientales y que ponen en riesgo la salud pública.

Desde el área de Protección Ciudadana se vienen realizando distintas actuaciones en dicho sentido, enmarcadas en la Ordenanza Municipal 195/84, que establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

Por último se solicita que ante situaciones de estas características sean denunciadas al 147, línea de atención ciudadana, o vía WhatsApp a Vecinos En Red (VER) por mensaje al 2284 544817.