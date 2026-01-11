Ajedrez: el 2026 arranca con los Campeonatos Oficiales

Arrancan las definiciones de las categorías Absoluto, Sénior y Femenino del ciclo 2025 de la Federación de Ajedrez de Olavarría.

Los días lunes y jueves desde las 20:30 en las instalaciones del Club Social se jugarán las definiciones con una modalidad de match a seis partidas, donde cada jugador disputará tres partidas con blancas y tres con negras. El ritmo de juego será de 90 minutos iniciales más treinta segundos de incremento por movida.

Para lograr la corona, cada desafiante deberá obtener como mínimo 3½ puntos, ya que en caso de empate el campeón defensor contará con la ventaja deportiva para revalidad su título.

En Absoluto, el Maestro Nacional oriundo de la localidad de La Madrid, Horacio Pereyra (2125 de elo FIDE) defenderá su título para conseguir su octava corona en la máxima categoría del ajedrez local y enfrentará a Claudio Cánovas, quien se consagró campeón de la Primera Categoría, tras volver a las competiciones luego de veinte años de actividad.

Por su parte, en el Sénior, el azuleño Gustavo Godoy, defenderá por primera vez su título ante Gabriel Iglesias, en un duelo que ya se ha convertido en un clásico entre ambos jugadores.

Finalmente, en la sección Femenina, Jesica Biarlo buscará su octavo título consecutivo en la categoría ante la retadora Paola Nievas, enfrentamiento que se repite por cuarta vez, donde la bolivarense se impuso en los pasados duelos.

Fuente: F.A.O.