Los hermanos Grasselli ganaron el Fourball Americana

Gran número de jugadores vieron acción en el transcurso del sábado con la disputa del Torneo “Top Flite”. La victoria fue para los hermanos, Valentino y Antonio Grasselli.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron 18 hoyos en la modalidad Fourball Americana con gran afluencia de participantes.

 

Valentino y Antonio Grasselli se quedaron con la victoria con 59 golpes y fueron escoltados por Rafael y Nicolás Miccio y Carlos Blando y Néstor Amundarain con 62 golpes.

 

La actividad continuará el próximo miércoles con un nuevo Medal Play 9 hoyos y ya conociendo la fecha del Torneo “MAFF” que será del 27 de febrero al 1 de marzo, donde se prevé una gran temporada para el golf “albinegro”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

