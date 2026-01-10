Los hermanos Grasselli ganaron el Fourball Americana

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron 18 hoyos en la modalidad Fourball Americana con gran afluencia de participantes.

Valentino y Antonio Grasselli se quedaron con la victoria con 59 golpes y fueron escoltados por Rafael y Nicolás Miccio y Carlos Blando y Néstor Amundarain con 62 golpes.

La actividad continuará el próximo miércoles con un nuevo Medal Play 9 hoyos y ya conociendo la fecha del Torneo “MAFF” que será del 27 de febrero al 1 de marzo, donde se prevé una gran temporada para el golf “albinegro”.

Fuente: Prensa CAE